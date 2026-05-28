Taça da Copa do MundoCarl de Souza / AFP
A Fifa anunciou em abril que as entradas para o torneio, que começa em 11 de junho, continuariam sendo oferecidas regularmente até a final, marcada para 19 de julho.
"Os ingressos estão disponíveis por ordem de chegada, enquanto durar o estoque", explicou a entidade na conta oficial da Copa do Mundo no X, acrescentando que as vendas começaram às 18h (horário de Brasília), em seu site oficial.
Segundo o presidente da Fifa, Gianni Infantino, mais de cinco milhões de ingressos já foram vendidos, de um total de aproximadamente sete milhões disponibilizados para o torneio.
Dessa forma, o recorde de 3,5 milhões de ingressos vendidos para uma Copa do Mundo, registrado na edição de 1994, a primeira realizada nos Estados Unidos, já teria sido superado.
Em 2026, os Estados Unidos receberão 78 dos 104 jogos do Mundial, que também terá México e Canadá como sedes.
O sistema de venda de ingressos tem sido alvo de críticas em torno da primeira Copa do Mundo com 48 seleções, não apenas pelos preços elevados.
Na quarta-feira, as procuradorias-gerais dos estados de Nova York e Nova Jersey anunciaram a abertura de uma investigação após relatos de torcedores que compraram ingressos e acabaram sendo alocados em assentos de categoria inferior à escolhida inicialmente.
Em abril, a Fifa informou que os mapas dos estádios apresentados no momento da compra, posteriormente modificados, eram "apenas para orientação".
Infantino também argumentou que os preços estão alinhados ao mercado de entretenimento dos Estados Unidos e à demanda gerada por um torneio dessa magnitude.
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