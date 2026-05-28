Luiz Henrique em ação pela seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Luiz Henrique em ação pela seleção brasileira Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 28/05/2026 14:54

Rio - Convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, o atacante Luiz Henrique vive grande fase no Zenit e desponta como forte candidato a uma vaga no time principal do Brasil. Com a lesão de Neymar e a ausência de Gabriel Martinelli, que disputa a final da Liga dos Campeões, ele deve ganhar espaço no amistoso contra o Panamá, neste domingo (31), no Maracanã.

"Estou vivendo um momento muito especial na minha carreira, na minha vida. Trabalhei muito para chegar até aqui e amadureci bastante dentro e fora de campo nos últimos anos. Difícil falar em auge porque eu trabalho todos os dias para sempre evoluir, tanto no clube que estou quanto na Seleção, e também nos meus trabalhos individuais. Me sinto preparado, confiante e vou dar o meu máximo nessa Copa", avaliou o jogador em entrevista ao "Lance!".

A briga por um lugar nos onze iniciais promete ser acirrada, já que o técnico Carlo Ancelotti convocou no total nove atacantes para o torneio. O ponta minimizou a disputa interna e valorizou o período de treinos em Teresópolis como essencial para o entrosamento do elenco.



"São todos jogadores de muita qualidade, né. O mais importante é que o Brasil tem muitas opções e isso aumenta muito o nível da equipe. Nos treinos, nós vamos mostrar o nosso trabalho e o Mister irá escolher os melhores."



"Sei da minha importância dentro do grupo e fico feliz de poder contribuir. Sobre ser titular, isso é uma decisão do treinador e eu vou trabalhar com humildade para conseguir o meu espaço. Sempre que tive oportunidade na Seleção, procurei responder com trabalho, dedicação, humildade e personalidade", concluiu.