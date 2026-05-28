Weverton em entrevista coletiva - Rafael Ribeiro / CBF

Weverton em entrevista coletivaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 28/05/2026 12:33

Rio - O goleiro Weverton, de 38 anos, foi uma das surpresas da lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. O veterano, que fez história no Palmeiras, decidiu mudar de clube na atual temporada, e acredita que essa escolha foi fundamental para a sua convocação para a competição.

"Foi um ano de mudança e que eu decidi sair, encerrar uma jornada vencedora e decidi trocar de clube, trocar de cidade, de cultura. Foi uma decisão importante para mim. Poder conhecer outra cultura, me desafiar, jogar com mais frequência, poder ser mais exigido, fazer mais defesas, trouxe mais visibilidade para o meu trabalho", disse em entrevista coletiva nesta quinta-feira (28) na Granja Comary.

A temporada de 2025 foi de oscilações para Weverton no Palmeiras. O veterano se lesionou e acabou perdendo a posição para Carlos Miguel. Com isso, perdeu espaço na seleção brasileira, mas ao mudar de equipe conseguiu ser titular e mostrar serviço para Carlo Ancelotti.

"Era muito mais confortável ficar em São Paulo, mas eu tive a decisão de ir buscar esse novo desafio e fui premiado com essa Copa do Mundo. Pela forma como o Grêmio me cuidou, me ajudou, sou muito grato. Quero retribuir essa gratidão, não com palavras, mas com atitude", contou.

Weverton esteve na lista de 2022, junto de Alisson e Ederson, que novamente foram convocados para a Copa deste ano. Porém, diferente do último Mundial, o goleiro do Liverpool vem passando por alguns problemas físicos e o atleta do Fenerbahçe tem oscilado bastante. O goleiro, de 38 anos, falou sobre a expectativa de receber oportunidades na Copa do Mundo.

"Todo mundo que está aqui tem total condição de jogar, vieram aqui para isso. Essa escolha cabe ao Ancelotti, ele entende o que é o melhor para a Seleção. Todo mundo quer jogar, traz uma competitividade grande, mas acho que é uma escolha dele. Todos estão prontos, 100%, e quem não for vai apoiar quem estiver 100%".