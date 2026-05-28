Weverton em entrevista coletivaRafael Ribeiro / CBF
Weverton vê mudança de clube como fundamental para convocação e crê em chances na Copa
Goleiro, de 38 anos, irá para o seu segundo Mundial
Atacante descobre que foi convocado para a Copa do Mundo em entrevista ao vivo
Ele entrou em campo minutos depois da lista ser divulgada
Jogador da seleção brasileira revela o time do coração
Por meio das redes sociais, o clube deu destaque para a declaração do atleta
Fifa abre novo lote de ingressos para a Copa do Mundo de 2026
De acordo com o presidente da entidade, mais de cinco milhões de entradas já foram vendidas
Com Messi e jogador do Brasileirão, seleção argentina é convocada para a Copa
Thiago Almada, ex-Botafogo, também foi chamado
João Pedro mantém rotina de treinos e reduz férias em busca da Copa do Mundo
Artilheiro do Chelsea mantém preparação física enquanto sonha com convocação de última hora
Treino da Seleção na Granja Comary tem retorno de Danilo e presença de Felipão
Lesionado, Neymar foi a única ausência na atividade desta quinta (28)
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