Vini Jr falou sobre Neymar - Rafael Ribeiro / CBF

Vini Jr falou sobre NeymarRafael Ribeiro / CBF

Publicado 27/05/2026 15:40

Rio - A convocação de Neymar foi a grande novidade da lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O atacante Vini Jr, de 25 anos, afirmou que sempre confiou que o treinador italiano iria chamar o camisa 10 do Santos para a competição.

"Conversei sempre com o Neymar. Em todas as convocações ele me falava: 'caraca, Ancelotti não me levou de novo, tô muito triste'. Mas eu sempre falei que o velho confiava nele e que na hora do 'vamo ver' ele ia levar o Ney", disse em entrevista à "Cazé TV".

Neymar e Carlo Ancelotti nunca trabalharam juntos. O treinador até dirigiu o PSG, ex-clube de Neymar, porém, isso aconteceu em 2012 e 2013. Na ocasião, Neymar ainda estava no Santos e depois se transferiu para o Barcelona.

A seleção brasileira entrará em campo no próximo domingo (31) contra o Panamá, no Maracanã, às 18h30 (de Brasília). No próximo dia 6 (sábado), nos Estados Unidos, a equipe de Ancelotti faz seu último amistoso antes da estreia na Copa. O Brasil encara o Egito, às 19h (de Brasília), em Cleveland.