Vini Jr falou sobre NeymarRafael Ribeiro / CBF
Vini Jr afirma que sempre soube que Ancelotti levaria Neymar para Copa: 'O velho confiava nele'
Seleção entra em campo no próximo domingo (31) contra o Panamá
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