Saud Abdulhamid em ação pela seleção da Arábia Saudita - Abdel Ghani Bashir / AFP

Saud Abdulhamid em ação pela seleção da Arábia SauditaAbdel Ghani Bashir / AFP

Publicado 26/05/2026 17:47

A Copa do Mundo de 2026 ainda não começou e os casos inusitados começam a ganhar as manchetes. O que era para ser apenas uma grandiosa festa de casamento se tornou uma enorme dor de cabeça para o lateral-direito Saud Abdulhamid. O problema obrigou o jogador da Arábia Saudita a adiar sua apresentação na seleção.



Depois de grande temporada com o Lens, campeão da Copa da França na sexta-feira (fez 3 a 1 no Nice), Abdulhamid viajou para Amsterdã para seu casamento. Enquanto celebrava ao lado de seus familiares, o lateral-direito teve seu carro estourado e muitos itens pessoais e documentos roubados, entre eles o passaporte, impedindo que voltasse para Riad.



A Federação Saudita de Futebol informou que o assalto impediu o jogador de se apresentar com o elenco em Riad na segunda-feira. Saud Abdulhamid recebeu uma autorização especial para se ausentar dos primeiros dias de treinamentos.