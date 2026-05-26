Guia está disponível no site do ItamaratyMRE/Divulgação
Itamaraty lança guia para brasileiros que vão à Copa do Mundo
Publicação reúne orientações sobre viagem e assistência consular
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