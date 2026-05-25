Jogadores de Congo comemoram classificação para a Copa do Mundo de 2026 - Ulises Ruiz / AFP

Jogadores de Congo comemoram classificação para a Copa do Mundo de 2026Ulises Ruiz / AFP

Publicado 25/05/2026 19:19

Devido ao surto de Ebola nas últimas semanas, a seleção da República Democrática do Congo precisou mudar seu planejamento. Em comunicado oficial divulgado nesta segunda-feira (25), a Federação Congolesa de Futebol (FECOFA) informou que a etapa da preparação que seria realizada em Kinshasa, no país, foi cancelada.



Com o início da etapa de preparação em Kinshasa cancelada, a seleção congolesa viajou diretamente para Bruxelas, na Bélgica, antes de seguir para os Estados Unidos para disputar o Mundial. A decisão foi tomada para evitar problemas de entrada no país norte-americano, que passou a exigir um período mínimo de 21 dias fora do Congo para viajantes vindos do país africano.





No comunicado, a FECOFA também afirmou que uma videoconferência entre dirigentes da federação e representantes da Fifa foi realizada no sábado para alinhar protocolos e garantir a participação da seleção na Copa do Mundo.



A FECOFA garantiu que todas as medidas sanitárias foram tomadas para proteger jogadores, comissão técnica e torcedores congoleses. A federação também esclareceu que a maioria dos atletas atua na Europa, reduzindo os riscos de contaminação. Leia mais: Fora da Copa, Estêvão voltará ao Palmeiras para novo período de recuperação No comunicado, a FECOFA também afirmou que uma videoconferência entre dirigentes da federação e representantes da Fifa foi realizada no sábado para alinhar protocolos e garantir a participação da seleção na Copa do Mundo.A FECOFA garantiu que todas as medidas sanitárias foram tomadas para proteger jogadores, comissão técnica e torcedores congoleses. A federação também esclareceu que a maioria dos atletas atua na Europa, reduzindo os riscos de contaminação.





Integrante do Grupo K, a República Democrática do Congo retorna ao principal palco do futebol mundial após 52 anos de ausência. A seleção deve ter como base a cidade de Houston, nos Estados Unidos, onde disputará sua primeira partida no dia 17 de junho, contra Portugal. Confira também: Com Donnarumma e grupo de jovens na lista, Itália é convocada para amistosos Integrante do Grupo K, a República Democrática do Congo retorna ao principal palco do futebol mundial após 52 anos de ausência. A seleção deve ter como base a cidade de Houston, nos Estados Unidos, onde disputará sua primeira partida no dia 17 de junho, contra Portugal.

Confira o Comunicado da FECOFA



Por iniciativa do presidente da Federação Congolesa de Futebol (FECOFA), Veron Mosengo Omba, foi realizada uma videoconferência no sábado, 23 de maio de 2026, entre o 4º vice-presidente, o presidente da FECOFA e representantes da FIFA, a respeito da epidemia do vírus Ebola e suas consequências para os Leopardos da República Democrática do Congo, sua comissão técnica e os torcedores que devem acompanhá-los na Copa do Mundo de 2026.



Com relação à seleção nacional, a federação informou à FIFA que tomou todas as medidas para evitar expor os jogadores aos riscos associados a esta epidemia e para cumprir o protocolo de saúde sobre o assunto, conforme anunciado pelo governo americano.



A FECOFA (Federação Congolesa de Futebol) esclareceu que todos os jogadores convocados para esta Copa do Mundo, assim como grande parte da comissão técnica, vivem e trabalham na Europa. Portanto, não há motivo para preocupação quanto a uma possível infecção.



De fato, o presidente da Fecofa informou à FIFA que até mesmo a seleção nacional, que deveria passar por Kinshasa para iniciar sua pré-temporada antes de seguir para a Bélgica e, em seguida, para os Estados Unidos, cancelou a etapa de Kinshasa para cumprir as medidas recentemente impostas pelos Estados Unidos.



Quanto aos membros da comissão técnica que deixaram Kinshasa rumo ao campo de treinamento na Bélgica, eles partiram do país em 20 de maio de 2026 e, portanto, passarão pelo menos 21 dias na Europa antes de seguirem para os Estados Unidos para a Copa do Mundo.



Portanto, após essa reunião, a FECOFA e a FIFA concluíram que os jogadores e a comissão técnica cumpriram as medidas sanitárias impostas pelas autoridades americanas, e a delegação se sentiu encorajada em sua preparação para a próxima Copa do Mundo.



Por fim, o presidente da FECOFA também discutiu com a FIFA a situação dos torcedores congoleses que já haviam comprado ingressos para assistir aos jogos da Copa do Mundo nos Estados Unidos, mas não conseguiram obter vistos devido às normas administrativas americanas. A FIFA se comprometeu a analisar a proposta do presidente da FECOFA de reembolso dos ingressos.



Federação Congolesa da Associação Oetbell



SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2026