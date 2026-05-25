Estêvão não entra em campo pelo Chelsea desde o dia 18 de abril - Adrian Dennis / AFP

Estêvão não entra em campo pelo Chelsea desde o dia 18 de abrilAdrian Dennis / AFP

Publicado 25/05/2026 18:19

Inglaterra - Depois de passar por um primeiro ciclo de recuperação na academia do Palmeiras, Estêvão voltará a usar as instalações do seu ex-clube para se tratar da lesão na coxa, segundo a 'ESPN'. A contusão, ocorrida no dia 18 de abril, contra o Manchester United, frustrou seus planos de defender a Seleção na Copa do Mundo.

A primeira vez que Estêvão usou o CT do Palmeiras para o tratamento da grave lesão muscular na coxa direita foi no começo de maio, por iniciativa do próprio atleta, autorizado pelo Chelsea. Agora, o ponta retorna para mais uma etapa da recuperação, pois se sente "em casa" nas instalações do clube que o revelou.

O acolhimento do Palmeiras acontece em boa hora, já que o atleta passa por um momento delicado, por ter ficado de fora da lista de convocados para o Mundial. Estêvão era um dos destaques da Seleção sob comando de Ancelotti e, antes da lesão, se preparava para defender o Brasil no torneio.

O ponta brasileiro teve a autorização do Chelsea para passar esse novo período em São Paulo e tem as etapas da recuperação alinhadas com o clube inglês. De acordo com o site, o alinhamento não contou com opiniões de médicos do Palmeiras, que somente se dispôs a receber o atleta em sua academia.