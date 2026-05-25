Estêvão não entra em campo pelo Chelsea desde o dia 18 de abrilAdrian Dennis / AFP
Fora da Copa, Estêvão voltará ao Palmeiras para novo período de recuperação
Jovem retorna ao Brasil para dar sequência ao tratamento de lesão na coxa
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Cruz-Maltino sofreu 12 gols nos últimos quatro jogos sob o comando do técnico
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