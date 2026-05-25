Donnarumma em jogo da seleção italiana - Stefano Rellandini / AFP

Donnarumma em jogo da seleção italianaStefano Rellandini / AFP

Publicado 25/05/2026 18:18

Após a amarga eliminação na repescagem para a Copa do Mundo de 2026, o técnico interino da seleção da Itália, Silvio Baldini, anunciou nesta segunda-feira (25) sua convocação para os amistosos contra Luxemburgo e Grécia, nos dias 3 e 7 de junho, com apenas um titular absoluto, o goleiro Gianluigi Donnarumma.



Em sua lista de 24 jogadores, Baldini, que é o técnico da seleção sub-21, recorreu majoritariamente a promessas e jovens que estão começando a se firmar na seleção principal, como Marco Palestra e Francesco Pio Esposito.



Baldini assumiu interinamente a equipe principal no lugar de Gennaro Gattuso, que pediu demissão após a derrota da Itália na final da repescagem europeia contra a Bósnia (1 a 1 em 120 minutos e 4-1 nos pênaltis), no final de março, um resultado que deixou o país de fora da Copa do Mundo pela terceira edição consecutiva.



Tetracampeã mundial, a 'Azzurra' disputou o torneio pela última vez em 2014, no Brasil, onde foi eliminada na fase de grupos.



Um novo técnico só será anunciado depois da eleição do novo presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), prevista para 22 de junho.



- Lista de convocados da Itália para os amistosos de junho:



- Goleiros: Giovanni Daffara (Avellino/ITA), Gianluigi Donnarumma (Manchester City/ING), Lorenzo Palmisani (Frosinone/ITA)





- Defensores: Honest Ahanor (Atalanta/ITA), Davide Bartesaghi (Milan/ITA), Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach/ALE), Pietro Comuzzo (Fiorentina/ITA), Costantino Favasuli (Catanzaro/ITA), Filippo Mane (Borussia Dortmund/ALE), Marco Palestra (Cagliari/ITA), Luca Reggiani (Borussia Dortmund/ALE)





- Meio-campistas: Matteo Dagasso (Venezia/ITA), Giacomo Faticanti (Juventus/ITA), Luca Lipani (Sassuolo/ITA), Cher Ndour (Fiorentina/ITA), Niccolò Pisilli (Roma/ITA), Lorenzo Venturino (Roma/ITA)





- Atacantes: Francesco Camarda (Lecce/ITA), Luigi Cherubini (Sampdoria/ITA), Jeff Ekhator (Genoa/ITA), Francesco Pio Esposito (Inter de Milão/ITA), Seydou Fini (Frosinone/ITA), Samuele Inacio (Borussia Dortmund/ALE), Luca Koleosho (Paris FC/FRA)