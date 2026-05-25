Sorteio será realizado na sede da CBF, na Barra da Tijuca - Lucas Figueiredo/CBF

Sorteio será realizado na sede da CBF, na Barra da TijucaLucas Figueiredo/CBF

Publicado 25/05/2026 17:20

Rio - Os times que seguem vivos na Copa do Brasil conhecerão seus adversários das oitavas de final antes da pausa para a Copa do Mundo. O sorteio acontecerá nesta terça-feira (26), a partir das 11h (de Brasília), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, e terá transmissão no canal 'CBF TV', no YouTube.

Além dos cariocas Fluminense e Vasco, as outras equipes classificadas para esta fase do torneio são: Athletico-PR, Atlético-MG, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos e Vitória.

No sorteio, todas as 16 equipes serão reunidas em um mesmo pote, o que torna qualquer confronto possível. A cerimônia também servirá para sortear os mandos de campo.

De acordo com a tabela básica da Copa do Brasil, as partidas das oitavas de final serão disputadas no início de agosto. Os jogos têm como datas-bases 1º e 2 de agosto (primeiro fim de semana do mês) para os duelos de ida e os dias 5 e 6 para os confrontos da volta.

Informações sobre o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil

Data: terça-feira (26)

Horário: 11h (de Brasília)

Local: sede da CBF, na Barra da Tijuca

