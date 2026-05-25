Sorteio será realizado na sede da CBF, na Barra da TijucaLucas Figueiredo/CBF
Informações sobre o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil
Horário: 11h (de Brasília)
Local: sede da CBF, na Barra da Tijuca
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