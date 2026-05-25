Danilo foi convocado para a Copa de 2026Rafael Ribeiro / CBF
Danilo vê encaixe perfeito do grupo da Seleção com Ancelotti: 'É brincalhão'
Jogador, de 34 anos, fez parte do ciclo comandado por Tite
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