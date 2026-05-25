Danilo foi convocado para a Copa de 2026 - Rafael Ribeiro / CBF

Danilo foi convocado para a Copa de 2026Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 25/05/2026 17:50

Rio - O jogador do Flamengo, Danilo, de 34 anos, trabalho com Tite nos dois últimos ciclos da seleção brasileira para a Copas de 2018 e 2022. Em relação a Carlo Ancelotti, o veterano exaltou a sinergia entre o italiano e o elenco. Apesar das diferenças culturais, houve um encaixe perfeito entre as partes.

"Sempre fomos um grupo internamente descontraído, brincalhão, e ele entrou nessa brincadeira. Temos o trote na Seleção, e ele se mostrou disponível: cantou, falou. É um privilégio poder compartilhar essa aventura da passagem do Mister pela Seleção Brasileira. É um jovem senhor que gosta de descontração, adora o ambiente, as brincadeiras e o sorriso constante dos jogadores e da equipe de apoio", disse em entrevista à "ESPN".

O esforço de Ancelotti de aprender o português também foi algo bastante elogiado por Danilo. O treinador tem dado entrevistas mostrando familiaridade com o idioma.

"Também é muito importante ressaltar o esforço e a dedicação para falar o máximo de português o tempo todo. É muito legal ver que ele tenta falar e usar expressões em português a todo momento, para se fazer entender. Isso demonstra o quanto ele está motivado para o desafio da Copa. É disso que precisávamos neste momento", concluiu.