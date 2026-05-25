Bruno Guimarães em ação durante jogo do Newcastle, no St. James' ParkPaul Ellis / AFP
“Tive febre por dois dias durante a semana e, durante a partida, senti cãibras nas duas panturrilhas. Nada com o que se preocupar. Agora é descansar e recuperar para estar 100% novamente”, escreveu o jogador, em publicação nas redes sociais.
Ele é um dos pilares da Seleção de Carlo Ancelotti, que terá pela frente Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo C do Mundial. Antes do torneio internacional, que será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México, a Amarelinha fará dois amistosos preparatórios, contra Panamá e Egito.
A agenda do Brasil nas próximas semanas
. Brasil x Egito (06/06) - Amistoso
. Brasil x Marrocos (13/06) - 1ª rodada da Copa do Mundo
. Brasil x Haiti (19/06) - 2ª rodada da Copa do Mundo
. Brasil x Escócia (24/06) - 3ª rodada da Copa do Mundo
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