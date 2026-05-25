Em 2025/26, Gabriel Jesus fez seis gols e deu uma assistência em 27 jogos pelo Arsenal - AFP

Em 2025/26, Gabriel Jesus fez seis gols e deu uma assistência em 27 jogos pelo ArsenalAFP

Publicado 25/05/2026 12:32

Inglaterra - Gabriel Jesus voltou a despistar sobre a permanência no Arsenal para a próxima temporada. O brasileiro, que balançou a rede na vitória por 2 a 1 sobre o Crystal Palace, no último domingo (24), pela 38ª rodada da Premier League, tem vínculo com os Gunners até meados de 2027.

"O futuro a Deus pertence. Ainda tenho um ano de contrato com o Arsenal. Eu quero jogar, quero demonstrar para mim que posso atuar em alto nível", avaliou o jogador, em entrevista à ‘ESPN’.

O atacante passou por momentos difíceis no clube inglês. Ele sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo em janeiro do ano passado e precisou ficar afastado dos gramados por 11 meses. Quando voltou, foi reserva de Gyokeres na maior parte do tempo.

Em 2025/26, Gabriel Jesus fez seis gols e deu uma assistência em 27 jogos pelo Arsenal, sendo apenas nove como titular. O brasileiro ainda tem uma partida a disputar nesta temporada: a final da Liga dos Campeões. O Arsenal encara o PSG, sábado (30), às 13h (de Brasília), na Puskás Arena, na Hungria.