Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Karen Insfran é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 25/05/2026 12:06

Rio - A musa do Olimpia, Karen Insfran, afirmou que ter uma boa aparência ajuda bastante a conseguir portas abertas na vida profissional, mas para seguir fazendo sucesso um mulher precisa de características internas que são fundamentais.

fotogaleria

"A aparência pode abrir algumas portas inicialmente, mas o que realmente sustenta oportunidades a longo prazo é a personalidade, a inteligência emocional e a autenticidade. Ser sexy é subjetivo; caráter e autoconfiança são o que realmente fazem a diferença", disse em entrevista ao portal "Popular".

Dona de um corpo perfeito, Karen Insfran é bastante conhecida no seu país. A beldade tem mais de 282 mil seguidores no Instagram (@kareninsfran___lamadrina).