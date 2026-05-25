Vini Jr utilizou a camisa 10 em amistososRafael Ribeiro / CBF

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Rio - Um dos principais destaques da seleção brasileira, Vini Jr, de 25 anos, cravou que Neymar irá utilizar a camisa 10 na Copa do Mundo. O atacante, que utilizou o número em alguns amistosos, afirmou que não sabe qual será a sua numeração na competição.
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"A minha (numeração da camisa da seleção brasileira) eu não sei, mas a 10 é do Neymar, isso é óbvio", afirmou em entrevista à "Cazé TV".
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Na "Era Ancelotti", o número foi utilizado por Rodrygo, antes do meia-atacante se machucar. Nos dois últimos amistosos, Vini Jr acabou herdando a história camisa 10. Antes, ele utilizava o número 7.
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Neymar, que foi o camisa 10 da seleção brasileira nas últimas três Copas do Mundo, não vinha sendo convocador pelo treinador italiano e não tem vaga de titular garantida na competição.
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Vini Jr utilizou a camisa 10 em amistosos
Vini Jr
Companheiros de Real Madrid, Vini Jr e Tchouaméni se enfrentaram no amistoso entre Brasil e França