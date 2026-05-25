Vini Jr utilizou a camisa 10 em amistososRafael Ribeiro / CBF
Vini Jr fala sobre possível disputa pela camisa 10 na Copa com Neymar: 'Óbvio'
Jogadores foram convocados por Carlo Ancelotti
Antes da pausa para a Copa do Mundo, clube da Série A anuncia a saída do técnico
Ele havia assumido o cargo no início de abril deste ano
Amazon notifica Galvão Bueno para rescisão de contrato
Narrador tem vínculo com a empresa até dezembro de 2027
CBF projeta a redução do número de partidas noturnas; entenda
A entidade também decidiu pela criação da Comissão Antiviolência do Futebol Brasileiro
Conmebol multa Abel Ferreira por gesto obsceno a jogador do próprio Palmeiras
Treinador apontou o dedo do meio para Flaco López em partida da Libertadores
Messi passa por exames, e diagnóstico inicial é de sobrecarga associada à fadiga muscular
Argentino foi substituído durante o jogo entre Inter Miami e Philadelphia Union, no domingo (24)
Flamengo aponta valor que já deixou de receber do BRB após liminar
Rubro-Negro se defende depois da decisão da Justiça do Distrito Federal
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.