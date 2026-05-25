Cátia Carvalho é musa do Corinthians - Divulgação

Cátia Carvalho é musa do CorinthiansDivulgação

Publicado 25/05/2026 12:46

Rio - A musa do Corinthians, Cátia Carvalho, decidiu transformar sua dor em alerta. Em um relato forte, emocionante e corajoso, ela falou pela primeira vez sobre o relacionamento que viveu e que, segundo ela, deixou marcas profundas emocionais, psicológicas e até físicas.

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“Em primeiro momento, ele me fez sentir uma deusa. Uma rainha. Uma mulher única. Era carinho, atenção, intensidade... parecia um sonho”, contou Cátia.Segundo ela, o relacionamento durou cerca de cinco meses e parecia perfeito. “Estava tudo lindo, indo de vento em popa. Quando percebi, já estava apaixonada, envolvida emocionalmente e acreditando em tudo aquilo.”Mas o que parecia um conto de fadas se transformou em dor silenciosa. “Do nada, ele simplesmente sumiu. Me bloqueou, desapareceu, nunca mais falou comigo. E eu fiquei destruída.”Cátia relata que passou meses isolada, sem conseguir falar com as pessoas e enfrentando uma tristeza profunda. Em alguns momentos, a dor emocional se tornou tão intensa que ela chegou a se machucar, vivendo um período extremamente difícil.“Eu me perdi de mim mesma. Minha autoestima acabou. Minha esperança acabou. Meu brilho acabou.”