Joana Cabral é Miss Bela do São Paulo - Reprodução / Instagram

Joana Cabral é Miss Bela do São PauloReprodução / Instagram

Publicado 25/05/2026 12:42

Rio - A Miss Bela São Paulo, Joana Cabral, encarou um desafio radical: um jejum de 60 horas para eliminar quatro quilos extras. O método deu resultado e ela eliminou quatro quilos. Durante esse período, a influenciadora ingeriu apenas líquidos.

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De acordo com ela, a rotina foi sustentada com cerca de três litros de água por dia, café sem açúcar ou adoçado com adoçante, além de chá verde. "O início é muito difícil. Depois de 16 horas, senti fraqueza, enjoo e dor de cabeça. Mas o corpo se acostuma. Já tinha feito outros jejuns. Não dá para uma pessoa que nunca fez, fazer tantas horas. O ideal é começar aos poucos", conta ela.Joana dá detalhes do processo. "Bebi muita água, uns 3 litros por dia e café ou chá verde sem açúcar. Precisava perder quatro quilos para um trabalho e consegui o resultado", comenta.Ela diz que continuou fazendo exercícios normalmente. "Não tinha muita força, mas mesmo assim, eu malhava. “O cárdio em Jejum ajuda muito e foram poucos dias e passou até rápido", conclui.