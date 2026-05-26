A convocação de Marrocos para a Copa do Mundo revelou mais uma estrela que estará presente no torneio: Achraf Hakimi, do PSG. O lateral-direito de 27 anos, com passagens por Inter de Milão e Real Madrid, é capitão e um dos maiores destaques da seleção, adversária do Brasil na estreia no Mundial.
Com Hakimi, o PSG está na final da Liga dos Campeões desta temporada, na qual enfrentará o Arsenal, no próximo sábado (30), em busca do bicampeonato seguido. Ausente nas semifinais do torneio por lesão na coxa direita, o lateral já se recuperou e deve estar disponível, tanto para a decisão, quanto para os compromissos pela seleção.
Na lista de Marrocos, anunciada pelo treinador Mohamed Ouahbi, nesta terça-feira (26), também aparecem jogadores de gigantes europeus. Entre eles, estão Brahim Díaz, do Real Madrid, e Noussair Mazraoui, do Manchester United. Além disso, vale destacar o goleiro Yassine Bounou, do Al-Hilal, que foi destaque na campanha semifinalista de 2022.
Esta será a sétima participação marroquina em Copas, sendo a terceira seguida, um feito inédito para o país. Nesta edição, a seleção de Hakimi enfrenta o Brasil logo na estreia, já que ambas se encontram no grupo C, que também conta com Escócia e Haiti. A seleção brasileira enfrenta o Marrocos no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Veja a convocação de Marrocos para a Copa
Goleiros: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR);
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