Lateral-direito é o capitão e o grande destaque do Marrocos - Paul Ellis / AFP

Lateral-direito é o capitão e o grande destaque do MarrocosPaul Ellis / AFP

Publicado 26/05/2026 17:08

A convocação de Marrocos para a Copa do Mundo revelou mais uma estrela que estará presente no torneio: Achraf Hakimi, do PSG. O lateral-direito de 27 anos, com passagens por Inter de Milão e Real Madrid, é capitão e um dos maiores destaques da seleção, adversária do Brasil na estreia no Mundial.

Com Hakimi, o PSG está na final da Liga dos Campeões desta temporada, na qual enfrentará o Arsenal, no próximo sábado (30), em busca do bicampeonato seguido. Ausente nas semifinais do torneio por lesão na coxa direita, o lateral já se recuperou e deve estar disponível, tanto para a decisão, quanto para os compromissos pela seleção.

Na lista de Marrocos, anunciada pelo treinador Mohamed Ouahbi, nesta terça-feira (26), também aparecem jogadores de gigantes europeus. Entre eles, estão Brahim Díaz, do Real Madrid, e Noussair Mazraoui, do Manchester United. Além disso, vale destacar o goleiro Yassine Bounou, do Al-Hilal, que foi destaque na campanha semifinalista de 2022.

Esta será a sétima participação marroquina em Copas, sendo a terceira seguida, um feito inédito para o país. Nesta edição, a seleção de Hakimi enfrenta o Brasil logo na estreia, já que ambas se encontram no grupo C, que também conta com Escócia e Haiti. A seleção brasileira enfrenta o Marrocos no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Veja a convocação de Marrocos para a Copa

Goleiros: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR);

Defensores: Achraf Hakimi (Paris SG), Noussair Mazraoui (Man. United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly SC), Nayef Aguerd (O. Marseille), Issa Diop (Fulham FC), Chadi Riad (Crystal Palace), Redouane Halhal (K.V. Mechelen), Zakaria El Ouahdi (K.R.C. Genk);

Meio-campistas: Azzedine Ounahi (Girona FC), Neil El Aynaoui (AS Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Ayoub Bouaddi (LOSC Lille), Samir El Mourabet (RC Strasbourg), Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart), Ismaël Saibari (PSV Eindhoven);

Atacantes: Brahim Díaz (Real Madrid), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Yassine Gessime (RC Strasbourg), Chemsdine Talbi (Sunderland FC), Soufiane Rahimi (Al Ain FC), Ayoub El Kaabi (Olympiacos FC), Ayoube Amaimouni (Frankfurt).