Casemiro é peça fundamental na Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Casemiro é peça fundamental na SeleçãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 26/05/2026 15:47

Rio - Jogador de confiança de Carlo Ancelotti, o volante Casemiro, de 34 anos, deverá ser o primeiro atleta da seleção brasileira a chegar na Grana Comary para se preparar para a Copa do Mundo. O veterano é aguardado em Teresópolis na noite desta terça-feira (26).

O volante, que é capitão da seleção brasileira, já foi liberado pelo Manchester United desde a semana passada. Com isso, Casemiro não esteve em campo na última partida do clube inglês na temporada.

O jogador esteve presente nas últimas duas Copas do Mundo, sendo titular com Tite. No começo do atual ciclo, Casemiro esteve de fora, mas com a chegada de Carlo Ancelotti, com quem trabalhou no Real Madrid, voltou a ser peça fundamental.

No final da tarde nesta terça (26), integrantes da comissão técnica e da diretoria de Seleções chegam à Granja Comary, o centro de treinamentos da Seleção, em Teresópolis, para um período de atividades de 27 a 30 de maio. O técnico Carlo Ancelotti, o coordenador geral de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, e o gerente de Seleções Masculinas, Cícero Souza, chegam na manhã desta quarta-feira.

A seleção brasileira entrará em campo no próximo domingo (31) contra o Panamá, no Maracanã, às 18h30 (de Brasília). No próximo dia 6 (sábado), nos Estados Unidos, a equipe de Ancelotti faz seu último amistoso antes da estreia na Copa. O Brasil encara o Egito, às 19h (de Brasília), em Cleveland.