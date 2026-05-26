Casemiro é peça fundamental na SeleçãoRafael Ribeiro / CBF
Antes de Ancelotti, Casemiro chega à Granja Comary na noite desta terça-feira
Jogador, de 34 anos, será o primeiro a se apresentar à seleção brasileira
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