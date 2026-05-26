Neymar em treino do Santos Raul Baretta/ Santos FC.
Neymar deve ser desfalque na Seleção nos dois amistosos antes da Copa do Mundo
Atacante, de 34 anos, fará exames nesta quarta-feira (27)
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