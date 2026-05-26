Neymar em treino do Santos Raul Baretta/ Santos FC.

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Rio - O atacante Neymar, de 34 anos, só deverá ter condições de entrar em campo pela seleção brasileira na Copa do Mundo. De acordo com informações da "TNT Sports", o camisa 10 do Santos não terá condições de disputar os dois amistosos que o Brasil tem contra Panamá e Egito.
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A lesão na panturrilha do atacante seria mais séria do que parecia ser no começo. O camisa 10 passará por novos exames médicos na apresentação da seleção, nesta quarta-feira (27) na Granja Comary, em Teresópolis.
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Neymar foi convocado pela primeira vez por Carlo Ancelotti. O jogador sofreu a lesão na derrota do Santos para o Coritiba, no último dia 17, um dia antes do italiano divulgar a lista para a Copa do Mundo.
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A seleção brasileira entrará em campo no próximo domingo (31) contra o Panamá, no Maracanã, às 18h30 (de Brasília). No próximo dia 6 (sábado), nos Estados Unidos, a equipe de Ancelotti faz seu último amistoso antes da estreia na Copa. O Brasil encara o Egito, às 19h (de Brasília), em Cleveland.
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