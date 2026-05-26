A seleção brasileira começa pra valer a preparação para a Copa do Mundo na quarta-feira (27), com a apresentação de 23 dos 26 convocados na Granja Comary. Para facilitar a chegada do elenco, a CBF organizou um esquema com transporte com helicópteros do Rio a Teresópolis, para o técnico Carlo Ancelotti poder ter o máximo de nomes à disposição para realizar o primeiro dos quatro treinos antes do amistoso contra o Panamá, no domingo (31) e da viagem aos Estados Unidos, em 1º de junho.
A expectativa é contar com quase todos os jogadores já na primeira atividade na Granja Comary, marcada para as 17h, após avaliações médicas. Uma ausência certa é Neymar, com lesão na panturrilha direita e que passará por novos exames com os médicos da Seleção.
Além do camisa 10, Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli (Arsenal) estarão fora desses primeiros dias por causa da final da Liga dos Campeões, no sábado (30).
Jovens de Botafogo, Flamengo e Vasco nos treinos
Para ajudar nos treinamentos, três jogadores do sub-20 foram chamados para fazerem parte da delegação brasileira: além do goleiro Léo Nannetti, do Flamengo, que viajará aos Estados Unidos, o meio-campista Felipe Souza, do Botafogo, e o zagueiro Bruno Ribeiro, do Vasco, estarão em campo em Teresópolis.
A programação da seleção brasileira
Quarta-feira (27)
Apresentação dos atletas
Avaliações médicas
17h - Treino
Quinta-feira (28)
Avaliações médicas
13h - Entrevista coletiva
15h30 - Treino
Sexta-feira (29)
9h - Entrevista coletiva
11h - Treino
Avaliações médicas
Sábado (30)
9h - Entrevista coletiva
10h30 - Treino
Viagem para o Rio de Janeiro
Domingo (31)
18h30 - Brasil x Panamá - Maracanã
Brasil na Copa do Mundo
Além do amistoso contra o Panamá, a seleção brasileira ainda fará outra partida de preparação, já nos Estados Unidos. O adversário será o Egito, em 6 de junho, às 19h.
A estreia do Brasil na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra Marrocos. Na sequência, o adversário é o Haiti, no dia 19, às 21h30.
Para fechar a fase de grupos, o último confronto é contra a Escócia, em 24 de junho, às 19h.
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