Carlo Ancelotti comandará primeiros treinos da Seleção antes da Copa de 2026 na Granja Comary - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti comandará primeiros treinos da Seleção antes da Copa de 2026 na Granja ComaryRafael Ribeiro / CBF

Publicado 26/05/2026 16:06

23 dos 26 convocados na Granja Comary. Para facilitar a chegada do elenco, a CBF organizou um esquema com transporte com helicópteros do Rio a Teresópolis, para o técnico Carlo Ancelotti poder ter o máximo de nomes à disposição para realizar o primeiro dos quatro treinos antes do amistoso contra o Panamá, no domingo (31) e da viagem aos Estados Unidos, em 1º de junho.

A seleção brasileira começa pra valer a preparação para a Copa do Mundo na quarta-feira (27), com a apresentação de. Para facilitar a chegada do elenco, a CBF organizou um esquema com transporte com helicópteros do Rio a Teresópolis, para o técnico Carlo Ancelotti poder ter o máximo de nomes à disposição para realizar o primeiro dosantes do amistoso contra o Panamá, no domingo (31) e da viagem aos Estados Unidos, em 1º de junho.

quatro convocados pelo Flamengo (Paquetá, Léo Pereira, Danilo e Alex Sandro) devem viajar de madrugada, após o jogo contra o Cusco, pela Libertadores. Já Ancelotti chega na manhã de quarta.

Pela programação da seleção brasileira, Casemiro é o único a se apresentar ainda nesta terça-feira (26) . Os, após o jogo contra o Cusco, pela Libertadores. Já Ancelotti chega na manhã de quarta.

Ausências nas primeiras atividades

A expectativa é contar com quase todos os jogadores já na primeira atividade na Granja Comary, marcada para as 17h, após avaliações médicas. Uma ausência certa é Neymar, com lesão na panturrilha direita e que passará por novos exames com os médicos da Seleção.



Além do camisa 10, Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli (Arsenal) estarão fora desses primeiros dias por causa da final da Liga dos Campeões, no sábado (30).



Jovens de Botafogo, Flamengo e Vasco nos treinos



Para ajudar nos treinamentos, três jogadores do sub-20 foram chamados para fazerem parte da delegação brasileira: além do goleiro Léo Nannetti, do Flamengo, que viajará aos Estados Unidos, o meio-campista Felipe Souza, do Botafogo, e o zagueiro Bruno Ribeiro, do Vasco, estarão em campo em Teresópolis.



A programação da seleção brasileira



Quarta-feira (27)



Apresentação dos atletas



Avaliações médicas



17h - Treino



Quinta-feira (28)



Avaliações médicas



13h - Entrevista coletiva



15h30 - Treino



Sexta-feira (29)



9h - Entrevista coletiva



11h - Treino



Avaliações médicas



Sábado (30)



9h - Entrevista coletiva



10h30 - Treino



Viagem para o Rio de Janeiro



Domingo (31)



18h30 - Brasil x Panamá - Maracanã



Brasil na Copa do Mundo



Além do amistoso contra o Panamá, a seleção brasileira ainda fará outra partida de preparação, já nos Estados Unidos. O adversário será o Egito, em 6 de junho, às 19h.



A estreia do Brasil na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra Marrocos. Na sequência, o adversário é o Haiti, no dia 19, às 21h30.

Para fechar a fase de grupos, o último confronto é contra a Escócia, em 24 de junho, às 19h.