Carlo Ancelotti em sua primeira coletiva de imprensa na seleção brasileira - Mauro Pimentel / AFP

Carlo Ancelotti em sua primeira coletiva de imprensa na seleção brasileiraMauro Pimentel / AFP

Publicado 26/05/2026 15:21

Rio - Há exatamente um ano, no dia 26 de março de 2025, Carlo Ancelotti fazia sua primeira convocação e concedia sua primeira coletiva de imprensa à frente da seleção brasileira. Na ocasião, o italiano apontou o Brasil como "a maior seleção do planeta" e se colocou como o escolhido para comandar a conquista do sexto Mundial.

Desde então, o treinador esteve à frente do Brasil em cinco Datas Fifas e, em seis convocações, envolveu 60 jogadores diferentes. Na mais importante delas, para a Copa do Mundo deste ano, o italiano voltou a chamar 11 atletas que estiveram presentes na primeira convocatória, um ano atrás.

Entre os nomes da primeira lista de Ancelotti, estavam: Alisson, Alex Sandro, Danilo, Marquinhos, Wesley (ainda no Flamengo), Bruno Guimarães, Casemiro, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha e Vini Jr. Estes 11 convenceram o treinador italiano e, um ano depois, estão entre os escolhidos para representar o Brasil no Mundial.

Além deles, nomes como Bento, Alexsandro (do Lille), Léo Ortiz, Andreas Pereira, Antony e Richarlison foram chamados pelo treinador naquela primeira oportunidade, em maio do ano passado, mas acabaram ficando de fora da lista final, divulgada no último dia 18.

Em meio a testes, dúvidas e certezas na tentativa de montar a lista ideal para a Copa, Ancelotti comandou a seleção brasileira em dez partidas até então. No período, acumulou cinco vitórias, duas derrotas e três empates. Além disso, sua equipe marcou 18 gols e sofreu oito. Assim, chega à última Data Fifa antes do torneio com um aproveitamento de aproximadamente 56% no recorte.

Confira os jogos de Ancelotti à frente da Seleção

. Equador 0x0 Brasil - Eliminatórias (05/06/25)

. Brasil 1x0 Paraguai - Eliminatórias (10/06/25)

. Brasil 3x0 Chile - Eliminatórias (04/09/25)

. Bolívia 1x0 Brasil - Eliminatórias (09/09/25)

. Coreia do Sul 0x5 Brasil - Amistoso (10/10/25)

. Japão 3x2 Brasil - Amistoso (14/10/25)

. Brasil 2x0 Senegal - Amistoso (15/11/25)

. Brasil 1x1 Tunísia - Amistoso (18/11/25)

. Brasil 1x2 França - Amistoso (26/03/26)

. Brasil 3x1 Croácia - Amistoso (31/03/26)