Rio - Há exatamente um ano, no dia 26 de março de 2025, Carlo Ancelotti fazia sua primeira convocação e concedia sua primeira coletiva de imprensa à frente da seleção brasileira. Na ocasião, o italiano apontou o Brasil como "a maior seleção do planeta" e se colocou como o escolhido para comandar a conquista do sexto Mundial.
Desde então, o treinador esteve à frente do Brasil em cinco Datas Fifas e, em seis convocações, envolveu 60 jogadores diferentes. Na mais importante delas, para a Copa do Mundo deste ano, o italiano voltou a chamar 11 atletas que estiveram presentes na primeira convocatória, um ano atrás.
Entre os nomes da primeira lista de Ancelotti, estavam: Alisson, Alex Sandro, Danilo, Marquinhos, Wesley (ainda no Flamengo), Bruno Guimarães, Casemiro, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha e Vini Jr. Estes 11 convenceram o treinador italiano e, um ano depois, estão entre os escolhidos para representar o Brasil no Mundial.
Além deles, nomes como Bento, Alexsandro (do Lille), Léo Ortiz, Andreas Pereira, Antony e Richarlison foram chamados pelo treinador naquela primeira oportunidade, em maio do ano passado, mas acabaram ficando de fora da lista final, divulgada no último dia 18.
Em meio a testes, dúvidas e certezas na tentativa de montar a lista ideal para a Copa, Ancelotti comandou a seleção brasileira em dez partidas até então. No período, acumulou cinco vitórias, duas derrotas e três empates. Além disso, sua equipe marcou 18 gols e sofreu oito. Assim, chega à última Data Fifa antes do torneio com um aproveitamento de aproximadamente 56% no recorte.
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