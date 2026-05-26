Renato Gaúcho em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Vasco foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por arremesso de objetos no gramado na derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, no último domingo (24), em São Januário, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O julgamento será nesta quarta-feira (27).
Insatisfeitos com o desempenho do time, alguns torcedores jogaram copos na direção de Renato Gaúcho, no fim do segundo tempo. Após o apito final, um grupo também tentou acertar o técnico na saída para o túnel do vestiário.
Assim, o Cruz-Maltino corre o risco de ser multado e pode até perder mando de campo.
O próximo compromisso será contra o Barracas Central (ARG), nesta quarta-feira (27), às 19h (de Brasília), em São Januário, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Vasco precisa de uma combinação de resultados para avançar ao mata-mata do torneio continental.
fotogaleria
Renato Gaúcho em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa
É a segunda vez nessa fase de grupos que Adson é decisivo e participa de três gols em uma partida