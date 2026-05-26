Renato Gaúcho em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Dikran Sahagian / Vasco

Renato Gaúcho em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco

Publicado 26/05/2026 14:03

Insatisfeitos com o desempenho do time, alguns torcedores jogaram copos na direção de Renato Gaúcho, no fim do segundo tempo. Após o apito final, um grupo também tentou acertar o técnico na saída para o túnel do vestiário.

Assim, o Cruz-Maltino corre o risco de ser multado e pode até perder mando de campo.

O próximo compromisso será contra o Barracas Central (ARG), nesta quarta-feira (27), às 19h (de Brasília), em São Januário, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Vasco precisa de uma combinação de resultados para avançar ao mata-mata do torneio continental.