Renato Gaúcho em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco
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Jogo será às 19h (de Brasília), em São Januário, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana
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