Thiago Mendes e Admar Lopes em coletiva após derrota para Red Bull BragantinoReprodução / YouTube

Mais artigos de O Dia
O Dia
O Vasco volta a viver um momento de instabilidade na temporada, com três derrotas seguidas e quatro jogos sem vencer, após um período de invencibilidade. A nova crise coloca o time à beira da zona de rebaixamento no Brasileirão e a vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana sob risco, já que precisa vencer o Barracas Central na quarta-feira (27), às 19h em São Januário, e contar com uma combinação de resultados.
Diante do momento de turbulência, o diretor de futebol do Cruz-Maltino, Admar Lopes, admite haver um problema comportamental do elenco. Não é de hoje e foi identificado pela diretoria nas últimas temporadas, mesmo com a mudança de jogadores.
"Em relação à instabilidade, está identificada internamente. Mas uma coisa é identificar e outra é dar solução. Quando há dois, três, quatro resultados positivos, parece que há um relaxamento e logo a seguir vem uma queda. Pelo que eu percebi, conversei, vem acontecendo isso nos últimos três, quatro anos, não só nesse ano que estou aqui", revelou Admar.
Leia mais: Flu e Vasco vão se enfrentar nas oitavas da Copa do Brasil
Antes da atual sequência negativa, o Vasco vinha de três vitórias (Olimpia, Audax Italiano e Athletico-PR) e dois empates (Flamengo e Paysandu). Algo parecido também aconteceu após a saída de Fernando Diniz e a chegada de Renato Gaúcho.
Leia mais: Marino responde a protestos: 'Na Colômbia, eu me defendia jogando'
Após o mesmo período de invencibilidade, o time vascaíno emendou cinco resultados negativos. E assim, vai da confiança à pressão em pouco tempo.
"Isso é fácil de identificar, dar a solução é mais difícil. Há uma reflexão interna com presidente, com Renato, com o grupo, temos consciência disso. O que fazer? Vamos tentar, é tentativa e erro. Não podemos em todas as janelas tirar 10 jogadores e trazer outros 10", completou Admar Lopes.
 