Martinelli em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Martinelli em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 26/05/2026 14:26

Rio - Pelo segundo dia seguido, o volante Martinelli, de 24 anos, participou do treino do Fluminense junto com seus companheiros. O jogador, que não entra em campo desde o fim de abril, quando se lesionou no empate contra o Operário, em Ponta Grossa, pela estreia da Copa do Brasil, pode ser novidade contra o Deportivo La Guaira, nesta quarta-feira (27).

A atividade realizada nesta terça (26) foi a última antes da partida que é uma "decisão" para o Fluminense. O Tricolor precisa vencer e torcer por um tropeço Bolívar diante do Independiente Rivadavia. As duas partidas vão acontecer às 21h30 (de Brasília).

Martinelli sofreu um edema de grau 3 no músculo retofemoral anterior da coxa esquerda. A previsão inicial era que o jogador só retornasse depois da Copa do Mundo. Porém, existe a possibilidade do atleta ter sua volta antecipada.

O volante é peça fundamental no esquema de Luis Zubeldía e depois da sua lesão o Fluminense caiu bastante de rendimento. Nonato e Hércules têm sido titulares da equipe carioca na sua ausência.