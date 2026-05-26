Atacante do Barcelona, Lamine Yamal é um dos destaques da seleção espanholaMiguel Medina / AFP
"Ele é um garoto muito jovem, tem 18 anos, mas possui uma grande maturidade futebolística e sabe que este é o seu momento", disse De la Fuente durante um café da manhã com a imprensa.
Lamine "está absolutamente empolgado e incrivelmente ansioso", acrescentou o treinador espanhol ao se referir ao atacante do FC Barcelona.
De la Fuente enfatizou que nunca se sabe o que o futuro reserva e, por isso, aconselhou Lamine Yamal a aproveitar ao máximo as oportunidades que surgirem em seu caminho.
"Este é o momento dele. Lamine é muito bom e se tornará ainda melhor à medida que seus companheiros o ajudarem a atuar em um nível mais elevado", afirmou o treinador, que acredita que a Espanha, campeã mundial em 2010, possui "muitos dos melhores jogadores do mundo em diversas posições".
Assim como já havia feito na segunda-feira, De la Fuente mostrou otimismo em relação à recuperação de Lamine da lesão muscular que o deixou fora dos últimos jogos da temporada.
"Com base em nossas projeções atuais, acredito que todos estarão aptos a tempo. Estou muito otimista, acho que estarão disponíveis para a primeira partida", explicou o técnico espanhol, referindo-se tanto a Lamine quanto a outros jogadores, como Nico Williams.
"Agora, avaliaremos se faz sentido ele atuar nessa partida" contra Cabo Verde, em 15 de junho, duelo em que a Espanha iniciará sua campanha em busca do segundo título mundial.
"Em nossa prudência, nosso olhar se estende para além apenas do primeiro jogo [da Copa do Mundo], e até mesmo do segundo", ponderou. "Então, se tivermos que esperar um pouco mais, esperaremos", completou.
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