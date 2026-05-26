José Mourinho deixará o Benfica para acertar com o Real MadridAFP
Mourinho se antecipa e pede cinco reforços para o Real Madrid, diz jornal
Português ainda não foi oficializado como treinador da equipe merengue
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Tottenham retoma negociações para contratar Savinho, do Manchester City
Clube londrino já havia tentado selar a chegada do brasileiro no ano passado, mas sem sucesso
Ex-lateral do Flamengo, Rodinei negocia com o Athletico-PR
Jogador, de 34 anos, atua no futebol europeu desde 2023
Vasco identifica postura no elenco considerada problema nos últimos anos
Diretoria busca encontrar solução para evitar queda acentuada de produção após boa sequência
Jogador do Botafogo fica fora da convocação do Panamá para a Copa do Mundo
Seleção está no Grupo L, ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana
Em baixa, Carrascal avalia saída do Flamengo
Jogador, de 28 anos, tem contrato até junho de 2029
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