José Mourinho deixará o Benfica para acertar com o Real Madrid - AFP

José Mourinho deixará o Benfica para acertar com o Real MadridAFP

Publicado 26/05/2026 13:58

Espanha - Antes mesmo de ser anunciado oficialmente como o novo treinador do Real Madrid, José Mourinho já teria enviado um documento com a análise do plantel e as posições que precisarão ser reforçadas para a próxima temporada. A informação é do jornal 'As', da Espanha.

O portal publicou que o técnico português — que ainda tem contrato com o Benfica, mas não demonstra intenção de permanecer — acompanha e dá pitacos no planejamento do clube espanhol para a temporada que vem. A ideia da diretoria merengue é promover uma reformulação no elenco, que encerrou o ciclo 2025/26 sem títulos.

Para isso, após analisar os últimos quatro jogos da equipe, Mourinho apontou como prioridades as contratações de um zagueiro (ou dois), um lateral-direito de imediato, um lateral-esquerdo futuramente, um volante defensivo e um meia criativo. O comandante não vê grandes carências no ataque.

Na defesa, as três contratações seriam para aliviar as perdas de zagueiros por lesão, suprir a saída de Dani Carvajal na direita e aumentar a briga com Mendy, Álvaro Carreras e Fran García pela vaga na esquerda. No meio-campo, o treinador quer um jogador para disputar posição com Tchouaméni e um armador de estilo semelhante ao de Fredrik Aursnes, seu comandado no Benfica.

Segundo o portal espanhol, José Mourinho já tem um acordo com o presidente merengue Florentino Pérez, mas aguarda o resultado das eleições presidenciais do clube. Caso Pérez não seja reeleito, é possível que o português repense a ida a Madrid e considere outras propostas.