Messi em ação durante o jogo entre Inter Miami e Philadelphia Union - Chandan Khanna / AFP

Messi em ação durante o jogo entre Inter Miami e Philadelphia UnionChandan Khanna / AFP

Publicado 25/05/2026 20:47 | Atualizado 25/05/2026 20:48

Estados Unidos - O Inter Miami informou que Lionel Messi passou por mais exames nesta segunda-feira (25) e que o diagnóstico inicial "indica uma sobrecarga associada à fadiga muscular na parte posterior da coxa esquerda". Segundo a equipe, o tempo previsto para retornar às atividades físicas vai depender "de sua evolução clínica e funcional". O argentino sentiu a região e foi substituído durante o jogo contra o Philadelphia Union, no domingo (24).

Veja a nota do Inter Miami:



O Inter Miami CF divulgou uma atualização sobre a lesão de Leo Messi, apresentada pelo Baptist Health.



O capitão do Inter Miami CF precisou deixar o campo ontem, domingo, 24 de maio, durante a partida contra o Philadelphia Union, devido a um desconforto físico.



Após realizar mais exames médicos nesta segunda-feira, o diagnóstico inicial indica uma sobrecarga associada à fadiga muscular na parte posterior da coxa esquerda.



O tempo previsto para seu retorno às atividades físicas dependerá de sua evolução clínica e funcional.



Departamento de Comunicação do Inter Miami CF

Relembre o que aconteceu

Messi ligou o alerta na seleção argentina no domingo (24), às vésperas da Copa do Mundo. Ele foi substituído durante a vitória por 6 a 4 sobre o Philadelphia Union após sentir a coxa esquerda

O argentino deixou o gramado aos 28 minutos do segundo tempo depois de sentir um incômodo na região posterior da coxa esquerda durante uma cobrança de falta. Apesar da cena ter causado preocupação naquele momento, o técnico Guillermo Hoyos tratou de reduzir o clima de alerta após a partida.

De acordo ele, a saída do jogador aconteceu mais por precaução do que por uma suspeita inicial de lesão mais séria.

"Ele estava realmente sofrendo de fadiga nesse aspecto; era de fato fadiga. Ele estava cansado, o campo estava pesado e, na dúvida, a abordagem padrão é sempre garantir que você não corra nenhum risco", afirmou o treinador, na ocasião.