Rodinei em ação pelo Olympiacos, da Grécia - Marilia Vasilakopoulou

Rodinei em ação pelo Olympiacos, da GréciaMarilia Vasilakopoulou

Publicado 26/05/2026 13:51

Rio - Ex-jogador do Flamengo, Rodinei, de 34 anos, pode estar voltando ao futebol brasileiro. De acordo com informações do "GE", o Athletico-PR fez uma proposta para contratar o veterano. O atleta tem contrato com o Olympiacos, da Grécia, por mais uma temporada.

Rodinei já trabalhou com Odair Hellmann, no Internacional, e conta com o desejo do treinador, que hoje dirige o Athletico-PR. O Furacão deseja a contratação de dois zagueiros, um lateral-direito e dois atacantes.

Com passagens pelas categorias de base do Avaí e do Corinthians, Rodinei se destacou pela Ponte Preta e acabou sendo contratado pelo Flamengo em 2016.

No Rubro-Negro viveu momentos de altos e baixos, mas foi vitorioso. Ele deixou o clube carioca no melhor momento, depois de ser titular na conquista da Copa do Brasil e da Libertadores de 2024. Na última temporada pelo Olympiacos, Rodinei fez 37 jogos, anotou cinco gols e deu cinco assistências.