João Pedro se destacou pelo Chelsea na temporada 2025/26, mas não foi suficiente para ir à Copa - Alex Grimm / Getty Images via AFP

João Pedro se destacou pelo Chelsea na temporada 2025/26, mas não foi suficiente para ir à CopaAlex Grimm / Getty Images via AFP

Publicado 26/05/2026 11:34

Dois atacantes brasileiros apareceram entre os destaques do mercado inglês na temporada 2025/26. Rayan, do Bournemouth, e João Pedro, do Chelsea, foram incluídos entre as dez melhores contratações da Premier League em ranking elaborado pelo portal 'The Athletic'.



A análise levou em conta fatores como desempenho ao longo da temporada, impacto dentro de campo, expectativa gerada e custo das negociações. Ao todo, 189 transferências realizadas pelos clubes entraram no estudo.



Rayan ganha espaço e vai para a Copa



Contratado pelo Bournemouth, Rayan ficou na sétima colocação da lista. O atacante de 19 anos chamou atenção pela adaptação rápida ao futebol inglês e pelo impacto imediato na equipe, que conseguiu vaga inédita na Liga Europa.



O jogador revelado pelo Vasco participou diretamente de sete gols em 13 partidas como titular na Premier League. O levantamento também destacou características físicas e a velocidade do jogador, e comparou seu estilo ao de Gareth Bale.



João Pedro aparece no top-5



Mais acima no ranking, João Pedro foi escolhido como a quinta melhor contratação da temporada inglesa. O atacante teve papel importante no setor ofensivo do Chelsea e terminou o ano com números expressivos, sendo decisivo para a conquista do Mundial de Clubes.



Foram 23 gols e seis assistências em todas as competições disputadas. O site destacou a capacidade do brasileiro de atuar em diferentes funções no ataque e o peso do jogador em momentos de oscilação da equipe londrina.



Apesar do bom desempenho, o atacante revelado pelo Fluminense teve a decepção de ficar fora da Copa do Mundo. Ele perdeu a vaga para Neymar.



As dez melhores contratações da temporada na Prmeier League



1. Granit Xhaka (Sunderland)



2. Rayan Cherki (Manchester City)



3. Michael Kayode (Brentford)



4. Dominic Calvert-Lewin (Leeds United)



5. João Pedro (Chelsea)



6. Malick Thiaw (Newcastle United)



7. Rayan (Bournemouth)



8. Mateus Fernandes (West Ham)



9. Senne Lammens (Manchester United)



10. Pascal Groß (Brighton)



Rayan, João Pedro, Premier League, Bournemouth, Chelsea, mercado da bola inglês