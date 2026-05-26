Fabinho em ação durante jogo do Al-Ittihad, da Arábia SauditaAFP
Convocado para a Copa do Mundo, Fabinho não renovará contrato com clube saudita
Meio-campista ficará livre no mercado após o torneio internacional, diz jornal
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