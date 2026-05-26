Fabinho em ação durante jogo do Al-Ittihad, da Arábia Saudita - AFP

Fabinho em ação durante jogo do Al-Ittihad, da Arábia SauditaAFP

Publicado 26/05/2026 10:58

Arábia Saudita - Convocado por Carlo Ancelotti para representar a seleção brasileira na Copa do Mundo, Fabinho não renovará contrato com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O vínculo termina em junho deste ano.

A medida faz parte de uma reestruturação do clube para a próxima temporada, de acordo com o jornal local ‘Al Riyadiah’. A diretoria quer remodelar o time para voltar a lutar por títulos e, assim, o meio-campista está fora dos planos.

Em 2025/26, a equipe fechou o Campeonato Saudita em quinto lugar. Na Champions da Ásia, caiu nas quartas de final. Já na Supercopa Saudita e na Copa do Rei da Arábia Saudita, foi eliminada nas semifinais.

O volante chegou ao Al-Ittihad em meados de 2023. Por lá, fez sete gols e deu oito assistências em 111 jogos. Agora, Fabinho se prepara para o Mundial, que será disputado entre os dias 11 e junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.