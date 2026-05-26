Kadir vivia expectativa para ser chamado para disputar o Mundial - Vítor Silva / Botafogo

Kadir vivia expectativa para ser chamado para disputar o MundialVítor Silva / Botafogo

Publicado 26/05/2026 12:46 | Atualizado 26/05/2026 17:22

Rio - O Panamá anunciou nesta terça-feira (26) a lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Kadir, do Botafogo , ficou fora da relação de Thomas Christiansen.

O jovem atacante vivia expectativa para ser chamado, uma vez que já representou o país em outras oportunidades e passa por bom momento no clube carioca. Sob o comando de Franclim Carvalho, ele tem sido frenquentemente utilizado nesta temporada.

Ao todo, soma duas assistências em 18 partidas pelo Glorioso, sete como titular.

Amistosos antes da Copa do Mundo



Apesar de não estar na lista de convocados, Kadir foi chamado para integrar o grupo nos amistosos preparatórios para o Mundial. A seleção panamenha terá o Brasil pela frente, no próximo domingo (31), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. Já nos dias 3 e 6 de junho, enfrentará a República Dominicana e a Bósnia, respectivamente.

O Panamá está no Grupo L do Mundial, ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana.

Os convocados do Panamá

. Goleiros: Orlando Mosquera, Luis Mejía e César Samudio;



. Defensores: César Blackman, Jorge Gutiérrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Edgardo Fariña, José Córdoba, Eric Davis, Jiovany Ramos e Roderick Miller;



. Meio-campistas: Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, César Yanis, Yoel Bárcenas, Alberto Quintero e Azarías Londoño;



. Atacantes: Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo e Tomás Rodríguez.