Em 2026, Newton fez um gol em 17 jogos pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Em 2026, Newton fez um gol em 17 jogos pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 26/05/2026 17:22

Rio - Volante do Botafogo , Newton entrou na mira do São Paulo para a sequência da temporada. O Tricolor Paulista cogita enviar uma oferta de empréstimo para contar com o jogador a partir do segundo semestre. Ele é bem avaliado por Dorival Júnior.

A diretoria alvinegra, porém, não topa fazer negócio sem dinheiro envolvido. As informações são do jornalista André Hernan, da ‘ESPN’.

O meio-campista tem recebido poucas oportunidades de Franclim Carvalho no Glorioso. Nesta temporada, fez um gol em 17 jogos, sendo 12 entre os titulares.

Newton quase deixou o Botafogo no começo deste ano, rumo ao Santos. No entanto, as tratativas, que já estavam avançadas, foram encerradas por falta de tempo hábil para selar o acordo antes que a janela de transferências fechasse.