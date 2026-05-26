Em 2026, Newton fez um gol em 17 jogos pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo
Volante do Botafogo, Newton desperta o interesse do São Paulo
Tricolor Paulista cogita formalizar oferta por empréstimo para contar com o jogador
Botafogo anuncia saída de Alessandro Brito, diretor de Gestão Esportiva
Ele estava no clube desde fevereiro de 2022, quando foi anunciado como Head Scout alvinegro
Ausência de jogador do Botafogo na Copa gera bate-boca entre técnico e jornalista
Atacante do Glorioso ficou fora dos 26 convocados, mas participará de amistosos da seleção
Volante do Botafogo, Newton desperta o interesse do São Paulo
Tricolor Paulista cogita formalizar oferta por empréstimo para contar com o jogador
Jogador do Botafogo fica fora da convocação do Panamá para a Copa do Mundo
Seleção está no Grupo L, ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana
Huguinho chega a três jogos seguidos como titular e se consolida no Botafogo
Jogador assumiu protagonisto no meio-campo do Botafogo após afastamento de Danilo
Ídolo do Botafogo, Jairzinho visita CT, e Franclim celebra: 'Satisfação enorme'
Ele também recebeu uma camisa em homenagem à conquista da Copa de 70 com a Seleção
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.