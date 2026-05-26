Em 2025/26, Savinho fez quatro gols e deu duas assistências em 36 jogos pelo Manchester City - Paul Currie / AFP

Em 2025/26, Savinho fez quatro gols e deu duas assistências em 36 jogos pelo Manchester CityPaul Currie / AFP

Publicado 26/05/2026 13:51

Inglaterra - De olho em reforços para a próxima temporada, o Tottenham retomou as negociações para contratar Savinho, do Manchester City. O clube londrino já havia tentado selar a chegada do brasileiro no ano passado, mas sem sucesso. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

Os Spurs preveem grandes mudanças no plantel depois de uma campanha ruim na Premier League, na qual escapou do rebaixamento na última rodada.

O atacante está no clube inglês desde julho de 2024, quando foi comprado ao Girona (ESP) por cerca de 40 milhões de euros (R$ 243 milhões, à época). Ele tem vínculo até meados de 2031.

Mesmo assim, Savinho vê a transferência com bons olhos, até para buscar maior protagonismo. Em 2025/26, fez quatro gols e deu duas assistências em 36 jogos, apenas 14 como titular.