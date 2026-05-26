príncipe da Arábia Saudita Abdullah bin Saad postou montagem com Ronaldo e Roberto Carlos - Reprodução de rede social

príncipe da Arábia Saudita Abdullah bin Saad postou montagem com Ronaldo e Roberto CarlosReprodução de rede social

Publicado 26/05/2026 12:23

investidor de peso na sociedade. O príncipe da Arábia Saudita Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud postou nas redes sociais que participará do projeto no clube paulista, assim como Roberto Carlos. Ronaldo Fenômeno não está sozinho no projeto de compra da SAF da Inter de Limeira e tem um. O príncipe da Arábia Saudita Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud postou nas redes sociais que participará do projeto no clube paulista,

"Minha primeira experiência em investir em clubes esportivos foi a aquisição do clube brasileiro Inter de Limeira em parceria com Ronaldo e Roberto Carlos", anunciou o príncipe.



"Grandes nomes do esporte e pessoas super competentes se unindo em prol de um futuro para a Inter de Limeira. Uma SAF forte, com visão, história e potencial para recolocar a Internacional no lugar que merece. Torcendo para que esse projeto se concretize e seja um grande marco para o clube e para a toda a cidade".



Sem ainda dar como certo que o projeto está oficialmente concluído, o bilionário saudita publicou uma montagem ao lado dos dois ex-jogadores e também do empresário Enrico Ambrogini, que está à frente do projeto. Como há uma cláusula de confidencialidade na negociação, ninguém comentou sobre a postagem.

Desde março há a expectativa de que Ronaldo Fenômeno assuma o controle do futebol da Inter de Limeira. Na época, Ambrogini postou que sua proposta iria a votação no clube campeão paulista em 1986 e que atualmente disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.



O próprio ex-jogador já havia admitido que participava das discussões sobre a SAF e revelou que acompanhava a construção do projeto.

Investimento alto e meta de chegar à Série A



A proposta apresentada prevê um investimento total estimado em R$ 454 milhões ao longo de 10 anos. O objetivo traçado é ambicioso: colocar a Inter de Limeira na elite do Brasileiro em até oito anos, com metas progressivas ao longo do período.

Ronaldo e o executivo, que recentemente trabalhou como CEO da SAF do Figueirense e como diretor do Sport, estiveram juntos na SAF do Cruzeiro, quando o Fenômeno era o dono. Agora devem reeditar a parceria no clube paulista como sócios.





