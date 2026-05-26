Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Diana Quintana é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 26/05/2026 11:46

Rio - A musa do Olimpia, Diana Quintana, afirmou que seu temperamento amoroso muda com as estações do ano. A beldade contou que durante o frio fica mais tranquila e não costuma sair tanto quanto no verão.

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"O frio me faz ansiar por um cobertor aconchegante, um filme e uma companhia constante. No verão, sou um furacão, mas no inverno me transformo: fico mais carinhosa, mais caseira e até fiel, embora ninguém realmente acredite em mim", disse em entrevista ao portal "Popular".

Dona de um corpo escultural, a beldade também deu dicas de como um homem pode seduzi-la durante este período.

"Com gestos simples. Que ele me traga algo quentinho, que me abrace forte e me faça sentir desejada. Sedução vazia não funciona comigo; prefiro um cara atencioso a um arrogante", concluiu.