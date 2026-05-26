Diana Quintana é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A musa do Olimpia, Diana Quintana, afirmou que seu temperamento amoroso muda com as estações do ano. A beldade contou que durante o frio fica mais tranquila e não costuma sair tanto quanto no verão.
fotogaleria
Musa do Olimpia, Diana Quintana - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Diana Quintana - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Diana Quintana - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Diana Quintana - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Diana Quintana, - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Diana Quintana, - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Diana Quintana, - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
"O frio me faz ansiar por um cobertor aconchegante, um filme e uma companhia constante. No verão, sou um furacão, mas no inverno me transformo: fico mais carinhosa, mais caseira e até fiel, embora ninguém realmente acredite em mim", disse em entrevista ao portal "Popular".
Dona de um corpo escultural, a beldade também deu dicas de como um homem pode seduzi-la durante este período.
"Com gestos simples. Que ele me traga algo quentinho, que me abrace forte e me faça sentir desejada. Sedução vazia não funciona comigo; prefiro um cara atencioso a um arrogante", concluiu.