Andrew foi o segundo reforço do Flamengo para 2026 - Gilvan de Souza / Flamengo

Andrew foi o segundo reforço do Flamengo para 2026Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/05/2026 20:35

Rio - O Flamengo está escalado para enfrentar o Cusco no Maracanã, nesta terça-feira (26), pela Libertadores, com muitas mudanças em relação ao time que perdeu para o Palmeiras no último fim de semana. A principal delas é a entrada do goleiro Andrew no lugar de Rossi. Desde que chegou ao clube, ele disputou apenas partidas cinco partidas, todas elas pelo Campeonato Carioca.

O Rubro-Negro já está matematicamente classificado às oitavas de final como o primeiro lugar do Grupo A. O treinador rodou o elenco e deu oportunidade para o jovem goleiro substituir Rossi, que vive má fase.

O time de Leonardo Jardim vai a campo com: Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Saúl e De La Cruz; Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Bruno Henrique.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO!



Confira a #escalação do MENGÃO para enfrentar o Cusco, pela Libertadores! #FLAxCUS pic.twitter.com/HFcnPuoRaI — Flamengo (@Flamengo) May 26, 2026

No total, são dez mudanças em relação ao time titular do jogo contra o Palmeiras, no sábado (23). O único que permaneceu foi Evertton Araújo. Jorginho, por sua vez, já era baixa certa porque fraturou o dedão do pé direito. Os demais ficam como opção no banco.

Por outro lado, vale lembrar que o lateral-direito Emerson Royal foi titular em todos os jogos do Rubro-Negro na Libertadores até aqui, assim como o atacante Bruno Henrique. Já o zagueiro Danilo esteve entre os 11 iniciais em cinco partidas - uma delas a que acabou cancelada, contra o Independiente Medellín.

Programação

As duas equipes vão se enfrentar nesta terça-feira (26), a partir das 21h30, no Maracanã. A partida é válida pela última rodada do Grupo A da Libertadores.