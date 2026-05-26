Samuel Lino tem quatro gols e oito assistências pelo Flamengo em 2026 - Gilvan de Souza / Flamengo

Samuel Lino tem quatro gols e oito assistências pelo Flamengo em 2026Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/05/2026 11:55

Rio — A mãe do atacante Samuel Lino, Vânia Dias, afirmou que o filho sofreu com as críticas nos seus primeiros meses no Flamengo e revelou ter dado conselhos ao jogador para que ele superasse a fase ruim. Em entrevista à 'ESPN', ela também destacou as diferenças nas pressões das torcidas brasileiras e europeias.



"Ele sofreu, sim [com críticas]. Ele não é de reclamar. Eu ligava, perguntava como estava, e ele dizia que estava bem. Ele fala que não olha muito as redes sociais. Eu, quando olhava, ficava muito chateada. Parei de olhar comentários. Eu conversava com ele, falava para olhar para frente, não olhar para as críticas. 'Você sabe quem é você, sabe seu potencial, mas tem de dar uma melhorada, porque deu uma caída mesmo'. Aí ele entendia", disse.



Lino foi anunciado pelo Rubro-Negro em julho do ano passado como a contratação mais cara da história do clube até aquele momento, por 22 milhões de euros (cerca de R$ 143 milhões, na cotação da época). No início, o jogador não engrenou, mas em 2026, conseguiu se encontrar, acumulando quatro gols e oito assistências na temporada, além de boas atuações.

"Eu fiquei com um pouquinho de medo, de receio de ele não responder em campo o que as pessoas esperavam dele. As pessoas criam uma expectativa para a maior contratação que pode frustrar lá na frente. Às vezes a pessoa cai um pouco de rendimento por causa da expectativa. Ninguém é melhor que ninguém, todos trabalham igual, ninguém é insubstituível."



Vânia deu sua opinião na diferença entre torcidas brasileiras e europeias, na questão de pressão aos atletas. "Tem os amigos que falam, dão apoio, críticas construtivas e mostram em que precisa melhorar. A gente, de fora, vê onde estão os erros. Ele, dentro de campo, pode pensar que está tudo certo. E torcida é torcida. No Brasil, a torcida pega bastante no pé, em qualquer clube. Na Europa, a torcida critica, mas não nessa proporção", opinou.



Apesar do sofrimento por ver o filho sendo cobrado, a mãe de Lino enfim está se acalmando, já que o jogador está reencontrando seu futebol.



"Quando ele chegou [ao Flamengo], que passou o vídeo na televisão, meu sobrinho mandou, aquilo me deu uma aflição, uma angústia, porque eu pensei: 'Meu Deus, se ele não alcançar a expectativa que esse povo quer dele, meu pai eterno...'. Tanto que ele deu uma queda de rendimento. Mas agora com o Jardim ele está melhorando um pouco, está voltando a jogar o futebol que a gente conhece."