Petkovic é ídolo do Flamengo - Reprodução/SporTV

Petkovic é ídolo do FlamengoReprodução/SporTV

Publicado 26/05/2026 18:50

Rio - Um dos grandes ídolos da história do Flamengo, o ex-meia Dejan Petkovic exaltou a qualidade do elenco do clube carioca. Ao analisar o número de atletas convocados por Carlo Ancelotti, o sérvio destacou que o Rubro-Negro ainda tem outros atletas que são estrangeiros.

"Tem muito estrangeiro no Flamengo. Se tivesse menos estrangeiro, teria mais do que somente quatro para a Seleção Brasileira. Estão de parabéns. O Flamengo realmente criou um elenco privilegiado e até invejado por muitos. A torcida espera que esse elenco dê mais títulos, como deu ano passado", afirmou em entrevista à "ESPN".

Pet também deu uma dica para Jorge Carrascal, que vem enfrentando as críticas dos torcedores após três expulsões na temporada.

"A minha dica ao Jorge Carrascal é: Irmão, cabeça para cima e esquece as críticas, que são normais. A paixão é muito grande. Contra um grande rival, como o Palmeiras, na próxima, mais foco para não se repetir (uma expulsão). Joga a sua bola, você é bom jogador. Pode ajudar ainda o Flamengo", concluiu.