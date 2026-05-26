Petkovic é ídolo do FlamengoReprodução/SporTV
Petkovic elogia elenco do Flamengo e destaca jogadores na Copa: 'Invejado por muitos'
Sérvio também deu dica para Jorge Carrascal
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