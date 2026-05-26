Cebolinha em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
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Confira os #relacionados do MENGÃO para a partida contra o Cusco pela Libertadores! pic.twitter.com/aPokLyRTWv— Flamengo (@Flamengo) May 26, 2026
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Com Cebolinha na lista, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Cusco
As duas equipes vão se enfrentar nesta terça-feira (26), a partir das 21h30, no Maracanã, pela Libertadores
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