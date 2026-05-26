Cebolinha em treino do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Cebolinha em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 26/05/2026 18:43 | Atualizado 26/05/2026 18:46

Rio - O Flamengo divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Cusco nesta terça-feira (26), a partir das 21h30, no Maracanã, pela última rodada do Grupo A da Libertadores. O técnico Leonardo Jardim conta com o retorno de Everton Cebolinha, que lidou com uma leve contusão no quadril.

O atacante deixou a partida contra o Athletico-PR, em 17 de maio, com dores na região. Posteriormente, um exame de imagem confirmou a leve contusão. Ele foi desfalque nos jogos contra Estudiantes, pela Libertadores, e Palmeiras, pelo Brasileirão, mas agora volta à lista de relacionados.

Por outro lado, para o jogo desta noite, Leonardo Jardim não conta com Arrascaeta, que fraturou a clavícula direita e continua a recuperação no Uruguai, e Jorginho, que sofreu uma fratura no dedão do pé direito.

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Confira os #relacionados do MENGÃO para a partida contra o Cusco pela Libertadores! pic.twitter.com/aPokLyRTWv — Flamengo (@Flamengo) May 26, 2026

GOLEIROS: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;

DEFENSORES: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão;

MEIO-CAMPISTAS: Carrascal, Danilo, De La Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Lucas Paquetá e Saúl;

ATACANTES: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.