Cebolinha em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

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Rio - O Flamengo divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Cusco nesta terça-feira (26), a partir das 21h30, no Maracanã, pela última rodada do Grupo A da Libertadores. O técnico Leonardo Jardim conta com o retorno de Everton Cebolinha, que lidou com uma leve contusão no quadril.
O atacante deixou a partida contra o Athletico-PR, em 17 de maio, com dores na região. Posteriormente, um exame de imagem confirmou a leve contusão. Ele foi desfalque nos jogos contra Estudiantes, pela Libertadores, e Palmeiras, pelo Brasileirão, mas agora volta à lista de relacionados.
Por outro lado, para o jogo desta noite, Leonardo Jardim não conta com Arrascaeta, que fraturou a clavícula direita e continua a recuperação no Uruguai, e Jorginho, que sofreu uma fratura no dedão do pé direito.
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GOLEIROS: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;
DEFENSORES: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão;
MEIO-CAMPISTAS: Carrascal, Danilo, De La Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Lucas Paquetá e Saúl;
ATACANTES: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.
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Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo
Cebolinha em treino do Flamengo