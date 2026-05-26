Carrascal vive situação difícil no Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Carrascal vive situação difícil no FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 26/05/2026 12:40 | Atualizado 26/05/2026 13:11

Rio - Em baixa no Flamengo com três expulsões na temporada, o meia-atacante Jorge Carrascal, de 28 anos, pode deixar o clube carioca. De acordo com informações do portal "Coluna do Flamengo," o colombiano está insatisfeito com a situação e crê que tem recebido um rótulo de "vilão" no Rubro-Negro.

O protesto de torcedores do Flamengo na porta de seu condomínio no dia do seu aniversário gerou incômodo em Carrascal, que entende que está tendo sua vida pessoal exposta. O futuro do colombiano não está definido. Internamente, ainda existe a esperança de que o tempo seja o remédio e que o jogador consiga dar a "virada de chave" e recuperar seu futebol dentro do Flamengo.

A expulsão contra o Palmeiras, no último sábado (23), fez o clube carioca aplicar uma multa no jogador. O Flamengo entende a punição como justa e não haverá um afastamento do colombiano do elenco de Leonardo Jardim.

Carrascal foi expulso em três oportunidades na temporada. Na Supercopa do Brasil contra o Corinthians, no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense e desta vez contra o Palmeiras. O Rubro-Negro só saiu vencedor no clássico carioca.

A situação fez com que torcedores do Flamengo fizessem cobranças à postura do jogador. Integrantes de uma torcida organizada do Flamengo foram até a portaria do condomínio onde mora o jogador Jorge Carrascal, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, na noite do último domingo (24). Os flamenguistas fizeram um protesto contra o atleta, que dava uma festa de aniversário em casa.



Cerca de 10 torcedores estiveram presentes. Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) compareceram ao local para monitorar a situação e a concentração foi dispersada sem incidentes.

O Flamengo pagou 12 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões na cotação da época) ao Dínamo de Moscou para contratar Carrascal no meio do ano passado. O meia-atacante disputou 28 jogos pelo Flamengo, marcou três gols e deu quatro assistências. Ele assinou até junho de 2029.