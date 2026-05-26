Dívida se acumulou em negociações passadas entre o Flamengo e os portugueses - Gilvan de Souza / Flamengo

Dívida se acumulou em negociações passadas entre o Flamengo e os portuguesesGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/05/2026 17:57

Rio - O Estrela da Amadora, clube da primeira divisão de Portugal, entrou com uma ação que pode trazer um prejuízo de mais de R$ 30 milhões ao Flamengo. O time europeu solicitou à Justiça portuguesa o perdão de 90% da sua dívida, que já se acumula em R$ 117 milhões, tendo o Rubro-Negro como o principal credor. A informação é da 'ESPN'.

O Mais Querido tem R$ 33,4 milhões a receber por transações passadas entre os clubes. As negociações envolveram dois crias da base: o volante Igor Jesus, atualmente no LAFC, dos Estados Unidos, e o ponta André Luiz, hoje no Olympiacos, da Grécia.

Caso o pedido seja aceito pela Justiça portuguesa, o Flamengo receberá somente 10% do valor da dívida, o que representa cerca de R$ 3,3 milhões. Em movimento semelhante à recuperação judicial aplicada no Brasil, os portugueses argumentam que o perdão das dívidas é fundamental para que o clube possa seguir funcionando e não corra risco de punições.

Em Portugal, uma sanção por falta de pagamentos poderia resultar na retirada da licença do Estrela da Amadora para disputar competições nacionais e internacionais. Sem poder tomar medidas importantes, já que a ação foi aberta na Justiça de outro país, o Rubro-Negro aguarda uma decisão ser tomada para, se for o caso, entrar com algum tipo de recurso.