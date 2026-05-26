Dívida se acumulou em negociações passadas entre o Flamengo e os portuguesesGilvan de Souza / Flamengo
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Decisão sobre o pagamento do valor está nas mãos da Justiça de Portugal
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