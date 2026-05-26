Alessandro Brito deixa o BotafogoVitor Silva / Botafogo
Veja a nota do Botafogo
Alessandro Brito não é mais o Diretor de Gestão Esportiva do Botafogo. Em abril, o profissional havia comunicado John Textor sobre o desejo de concluir o seu ciclo na SAF neste período da temporada. Brito se despede do Clube neste sábado (30) na partida contra o Bahia, em… pic.twitter.com/q0fXG4sPrX— Botafogo F.R. (@Botafogo) May 27, 2026
"Levo no coração, para sempre, cada segundo que vivi no Botafogo. Foram os momentos mais desafiadores, mais intensos e, ao mesmo tempo, mais transformadores da minha vida profissional. Cada passo foi construído com luta, convicção e muita entrega. A vida é feita de ciclos, e, neste momento, o meu se encerra por aqui. Saio com a cabeça erguida, com a consciência em paz e com o orgulho de ter feito parte de uma reconstrução que recolocou o Botafogo no lugar que ele merece — no cenário nacional e mundial.
A Família Botafogo nunca foi apenas uma frase. Foi um sentimento real, vivido todos os dias. Step by step, enfrentamos dúvidas, pressão, críticas, alegrias… mas também construímos respeito, identidade e um caminho sólido.
Meu agradecimento mais profundo a todos os colaboradores, profissionais e parceiros que estiveram ao nosso lado nessa jornada. Nada disso seria possível sem vocês. Levo comigo o Botafogo para toda a vida. Não apenas como um clube, mas como parte da minha história, da minha essência e da minha alma. O que construímos aqui é legado", destacou Brito.
A SAF agradece a Alessandro Brito por toda dedicação e profissionalismo demonstrados durante sua trajetória, coroada pelo título da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024, desejando sucesso em seus futuros desafios.
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