Alessandro Brito deixa o Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Alessandro Brito deixa o BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 26/05/2026 22:43 | Atualizado 27/05/2026 01:14

Rio - O Botafogo anunciou, nesta terça-feira (26), que Alessandro Brito não é mais o Diretor de Gestão Esportiva do clube. Em nota, a SAF informou que ele vai se despedir do clube na partida contra o Bahia, no sábado (30).

No comunicado, o Alvinegro afirmou que, em abril, Alessandro Brito já havia comunicado a John Textor "sobre o desejo de concluir o seu ciclo na SAF neste período da temporada". Ele estava no clube desde fevereiro de 2022, quando foi anunciado como Head Scout do Botafogo.

Veja a nota do Botafogo

Alessandro Brito não é mais o Diretor de Gestão Esportiva do Botafogo. Em abril, o profissional havia comunicado John Textor sobre o desejo de concluir o seu ciclo na SAF neste período da temporada. Brito se despede do Clube neste sábado (30) na partida contra o Bahia, em… pic.twitter.com/q0fXG4sPrX — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 27, 2026

Alessandro Brito não é mais o Diretor de Gestão Esportiva do Botafogo. Em abril, o profissional havia comunicado John Textor sobre o desejo de concluir o seu ciclo na SAF neste período da temporada. Brito se despede do Clube neste sábado (30) na partida contra o Bahia, em Salvador, válida pelo Campeonato Brasileiro.



"Levo no coração, para sempre, cada segundo que vivi no Botafogo. Foram os momentos mais desafiadores, mais intensos e, ao mesmo tempo, mais transformadores da minha vida profissional. Cada passo foi construído com luta, convicção e muita entrega. A vida é feita de ciclos, e, neste momento, o meu se encerra por aqui. Saio com a cabeça erguida, com a consciência em paz e com o orgulho de ter feito parte de uma reconstrução que recolocou o Botafogo no lugar que ele merece — no cenário nacional e mundial.



A Família Botafogo nunca foi apenas uma frase. Foi um sentimento real, vivido todos os dias. Step by step, enfrentamos dúvidas, pressão, críticas, alegrias… mas também construímos respeito, identidade e um caminho sólido.



Meu agradecimento mais profundo a todos os colaboradores, profissionais e parceiros que estiveram ao nosso lado nessa jornada. Nada disso seria possível sem vocês. Levo comigo o Botafogo para toda a vida. Não apenas como um clube, mas como parte da minha história, da minha essência e da minha alma. O que construímos aqui é legado", destacou Brito.



A SAF agradece a Alessandro Brito por toda dedicação e profissionalismo demonstrados durante sua trajetória, coroada pelo título da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024, desejando sucesso em seus futuros desafios.