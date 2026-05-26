Kadir vivia expectativa para ser chamado para disputar o Mundial - Vítor Silva / Botafogo

Kadir vivia expectativa para ser chamado para disputar o MundialVítor Silva / Botafogo

Publicado 26/05/2026 19:24

A ausência de Kadir na lista de convocados do Panamá para a Copa do Mundo repercutiu. Durante coletiva nesta terça-feira (26), ao ser questionado sobre o motivo de o atacante não estar entre os nomes para o Mundial, o técnico da seleção, Thomas Christiansen, discutiu com um jornalista.



"Só posso levar 26 jogadores. Se eu colocar o Kadir, me diga um jogador que eu tenho que tirar. Diga um", disse Christiansen.



O jornalista rebateu: "Esse é o seu trabalho", e o dinamarquês respondeu: "Sim, é o meu trabalho, claro. Mas se você diz que Kadir tem que entrar, então me diga quem sai".



Apesar do momento de tensão, o comandante explicou o motivo da ausência do jovem do Botafogo. Christiansen afirmou que a decisão foi tomada pensando no equilíbrio do elenco.