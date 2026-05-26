Kadir vivia expectativa para ser chamado para disputar o MundialVítor Silva / Botafogo
"Só posso levar 26 jogadores. Se eu colocar o Kadir, me diga um jogador que eu tenho que tirar. Diga um", disse Christiansen.
O jornalista rebateu: "Esse é o seu trabalho", e o dinamarquês respondeu: "Sim, é o meu trabalho, claro. Mas se você diz que Kadir tem que entrar, então me diga quem sai".
Apesar do momento de tensão, o comandante explicou o motivo da ausência do jovem do Botafogo. Christiansen afirmou que a decisão foi tomada pensando no equilíbrio do elenco.
"Não se trata de um jogador específico, mas sim de tentar fazer o que você acredita ser o melhor para o desempenho da equipe. Posso ter tomado decisões erradas, mas há jogadores que ficaram de fora, não apenas Kadir, mas posso dizer que ele está na lista de reservas", disse.
Apesar de não estar na lista de convocados para o Mundial, Kadir foi chamado para integrar o grupo da seleção panamenha nos amistosos preparatórios. Ao todo, o atleta soma duas assistências em 18 partidas pelo Glorioso, sendo sete como titular.
O Panamá está no Grupo L do Mundial, ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana. Antes do torneio, disputará um amistoso contra o Brasil, no domingo (31), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. Já nos dias 3 e 6 de junho, enfrentará República Dominicana e Bósnia e Herzegovina, respectivamente.
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