Cafu conquistou a a Copa do Mundo duas vezes - Lucas Figueredo/CBF

Cafu conquistou a a Copa do Mundo duas vezesLucas Figueredo/CBF

Publicado 26/05/2026 22:15

O bicampeão mundial com a seleção brasileira Cafu não poupou elogios ao falar dos atacantes Endrick e Rayan, que estão na lista de convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Em entrevista ao Roda Viva, da 'TV Cultura', ele destacou o potencial da dupla.

"Eu sou suspeito a falar do Endrick e do Rayan, porque sou fã desses dois. O Endrick, antes de ir para o Real Madrid, eu discutia em casa, discutia com meus irmãos, com a Mariah... Eu vejo um potencial nesse menino que é uma coisa impressionante. O Rayan, a mesma coisa. Talvez não esperar a próxima Copa. Por que esperar a próxima Copa se eles tiverem oportunidade nesta? O Pelé foi para a Copa do Mundo com 17 anos. O Edu foi para a Copa do Mundo com 16 anos. E tiveram suas oportunidades".



Nesta temporada, Endrick anotou oito gols e distribuiu oito assistências em 21 jogos pelo Lyon. A equipe terminou o Campeonato Francês na quarta colocação, com 60 pontos.



Já Rayan, pelo Bournemouth, participou de 15 jogos, balançou as redes cinco vezes e deu duas assistências. O time inglês fechou a Premier League com 57 pontos, em sexto.

"Talvez, se esses meninos tiverem oportunidade, eu costumo falar para todo mundo, o Endrick é o tipo de jogador que, se o Ancelotti der oportunidade para ele 15 minutos, ele vai jogar os melhores 15 minutos da vida dele. Ele vai fazer de tudo para que esses 15 minutos sejam os 15 minutos melhores da vida dele. Essa é a diferença. É a vontade que eles têm de mostrar para todo mundo que eles são capazes de produzir aquilo que eles querem".



"O Rayan é a mesma coisa. O potencial desse menino é impressionante. E se você colocar esses meninos, de repente, uma hora ou outra, são os meninos que você pode contar com eles a qualquer momento, que eles vão entrar e vão resolver esse problema. Talvez não seja a próxima Copa, talvez seja essa a Copa deles".

A seleção brasileira entrará em campo no próximo domingo (31) contra o Panamá, no Maracanã, às 18h30 (de Brasília). No próximo dia 6 (sábado), nos Estados Unidos, a equipe de Ancelotti faz seu último amistoso antes da estreia na Copa, diante do Egito.