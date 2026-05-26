Entrevista coletiva de Fernando Seabra após a vitória do Coritiba sobre o Bahia - Reprodução/YouTube TV Coxa

Entrevista coletiva de Fernando Seabra após a vitória do Coritiba sobre o BahiaReprodução/YouTube TV Coxa

Publicado 26/05/2026 21:33

Rio - O desejo do Flamengo pelo adiamento do jogo contra o Coritiba , pela 18ª rodada do Brasileirão, no próximo sábado (30), esteve em pauta na entrevista coletiva do técnico Fernando Seabra na segunda-feira (25), depois da vitória da equipe paranaense sobre o Bahia por 3 a 2. Ao falar sobre o tema, ele foi sucinto e não entrou em polêmica.

"O Flamengo está correndo atrás do que ele acha que é melhor para ele. Tudo bem, não tem problema nenhum. Tudo certo. Fez um pedido, não foi aceito. É isso", disse o técnico do Coritiba.

As duas equipes vão se enfrentar no sábado (30), a partir das 16h, no Maracanã. A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Relembre o caso

O Flamengo teve quatro jogadores convocados para defender a seleção brasileira (Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá) e deve ter outros atletas chamados para a Copa do Mundo.

Um deles é o colombiano Jorge Carrascal, mas ele virou baixa certa antes mesmo da divulgação da lista, revelada na segunda-feira (25) . Afinal, foi expulso na derrota para o Palmeiras, no sábado (23).

Já Gonzalo Plata está na lista do Equador para um amistoso pré-Copa contra a Arábia Saudita, no próximo sábado (30). A expectativa é de que ele esteja entre os 26 chamados para o torneio.