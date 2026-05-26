Neymar deu um 'tapa' no visualReprodução/Instagram nariko_hairstyle
Neymar de cabelo azul? Vídeo do jogador viraliza nas redes
Atacante vai se apresentar à seleção brasileira com novo visual
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Flamengo pode deixar de receber mais de R$ 30 milhões de clube português
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