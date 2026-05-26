Neymar deu um 'tapa' no visual - Reprodução/Instagram nariko_hairstyle

Neymar deu um 'tapa' no visualReprodução/Instagram nariko_hairstyle

Publicado 26/05/2026 19:22 | Atualizado 26/05/2026 19:22

Um vídeo de Neymar , que mexeu no visual, viralizou nas redes sociais. Isso porque o camisa 10 do Santos apareceu com o cabelo azul, mas este não foi o resultado final.

A cor azulada apareceu apenas por causa do tratamento. O resultado final mostra o atacante com o cabelo cacheado e sem a cor azul. Confira no vídeo abaixo:

Com o novo visual, Neymar se apresentará à seleção brasileira nesta semana. A programação é que os atletas convocados comecem a chegar nesta quarta-feira (27). Casemiro, porém, deve se apresentar já nesta terça (26).