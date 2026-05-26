Neymar deu um 'tapa' no visualReprodução/Instagram nariko_hairstyle

Mais artigos de O Dia
O Dia
Um vídeo de Neymar, que mexeu no visual, viralizou nas redes sociais. Isso porque o camisa 10 do Santos apareceu com o cabelo azul, mas este não foi o resultado final.
A cor azulada apareceu apenas por causa do tratamento. O resultado final mostra o atacante com o cabelo cacheado e sem a cor azul. Confira no vídeo abaixo:
 
Com o novo visual, Neymar se apresentará à seleção brasileira nesta semana. A programação é que os atletas convocados comecem a chegar nesta quarta-feira (27). Casemiro, porém, deve se apresentar já nesta terça (26).
Por outro lado, o camisa 10 do Santos não deve ter condições de disputar os dois amistosos que o Brasil tem contra Panamá e Egito por causa de um problema na panturrilha direita.