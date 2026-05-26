Ganso em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Ganso em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 26/05/2026 17:52

Rio - O Fluminense anunciou nesta terça-feira (26) que o meio-campista Paulo Henrique Ganso não será relacionado para os dois próximos jogos do time. Segundo o comunicado do Tricolor, o atleta informou, no início da semana, que outro clube está interessado em sua contratação.

"Paulo Henrique Ganso não será relacionado nas duas próximas partidas do Fluminense. No início da semana o atleta informou a diretoria sobre o interesse de outro clube em sua contratação na janela do meio do ano. Em razão disso, o clube decidiu não relacionar o jogador para que tenha a tranquilidade e as condições necessárias para decidir seu futuro", diz a nota do Flu.

O Tricolor tem apenas mais dois compromissos antes da pausa para a Copa do Mundo. O Flu vai enfrentar o Deportivo La Guaira na quarta-feira (27), pela Libertadores, e o Cruzeiro no domingo (31), pelo Brasileirão.

Ganso, que perdeu espaço, tem contrato com o Tricolor até o fim de 2026 e soma 12 partidas no Brasileirão. Caso chegue ao 13º jogo, não poderá atuar por outra equipe da Série A na competição nesta temporada.