Canobbio protege a bola de Savarino em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Canobbio protege a bola de Savarino em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 26/05/2026 17:20

Rio - Os rumores viraram negociação. De acordo com informações do jornalista argentino Germán García Grova, da Tyc Sports Argentina, o River Plate iniciou as conversas pela contratação do atacante Agustin Canobbio, do Fluminense.

O treinador Eduardo Coudet, que já teve passagens por clubes brasileiros como Internacional e Atlético-MG, e dirige o River Plate, deseja a contratação do Canobbio e pediu ao clube de Buenos Aires que iniciasse as conversas com o Tricolor.

No começo do ano passado, o Fluminense pagou cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 37 milhões na cotação da época) para contratar Canobbio, junto ao Athletico-PR. A negociação foi por 80% dos direitos do uruguaio.

Canobbio tem contrato com o Fluminense até o fim de 2028. No total, o atacante entrou em campo pelo Tricolor em 81 partidas, anotou 18 gols e deu sete assistências.