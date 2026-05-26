Canobbio protege a bola de Savarino em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Fluminense abre conversas com River Plate para transferência de Canobbio, diz jornalista
Atacante, de 27 anos, tem contrato até o fim de 2028
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Martinelli participa de último treino do Fluminense antes de 'decisão' na Libertadores
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