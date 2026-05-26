Xavi Hernández está sem clube desde 2024AFP
Milan tem interesse na contratação de Xavi Hernández, ex-Barcelona
Treinador, de 46 anos, está sem trabalhar desde 2024
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