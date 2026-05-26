Xavi Hernández está sem clube desde 2024 - AFP

Xavi Hernández está sem clube desde 2024AFP

Publicado 26/05/2026 17:50

Rio - Depois da saída de Massimiliano Allegri, o Milan busca a contratação de um novo treinador e Xavi Hernández, de 46 anos, ganhou força para assumir o clube italiano. De acordo com informações do jornal italiano "Corriere Dello Sport", o espanhol se tornou o favorito para a vaga.

A diretoria do Milan busca um treinador com perfil moderno, ofensivo e capaz de trabalhar com jovens jogadores, características vistas como alinhadas ao ex-técnico do Barcelona. Nesse cenário, Xavi aparece como favorito.

Durante oss dois anos e meio de trabalho de Xavi, o clube catalão teve média próxima de dois gols marcados por partida, mantendo um estilo agressivo e de construção rápida. O entendimento interno é que o Milan precisa recuperar protagonismo também pela forma de jogar. Outro nome monitorado é o de Andoni Iraola, técnico do Bournemouth.

Xavi Hernández, de 46 anos, está sem trabalhar desde 2024, quando deixou o Barcelona. Antes deste desafio, o ex-meia dirigiu também o Al-Sadd, do Catar.